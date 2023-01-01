5 درام أرميني إلى دالاسي غامبي

تحويل AMD إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

٥ amd
٠٫٨٤ gmd

1.00000 AMD = 0.16709 GMD

Mid-market exchange rate at 21:19
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076289.81431.462391.635810.9471518.6761
1 GBP1.1657711.25465104.7071.704881.907051.1041621.7728
1 USD0.92920.797035183.4551.358851.519990.8800517.3537
1 INR0.01113410.009550480.011982510.01628240.01821330.01054520.207941

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدرامات الأرمنية

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل درام أرمينية / Gambian Dalasi
1 AMD0.16709 GMD
5 AMD0.83543 GMD
10 AMD1.67085 GMD
20 AMD3.34170 GMD
50 AMD8.35425 GMD
100 AMD16.70850 GMD
250 AMD41.77125 GMD
500 AMD83.54250 GMD
1000 AMD167.08500 GMD
2000 AMD334.17000 GMD
5000 AMD835.42500 GMD
10000 AMD1670.85000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / درام أرمينية
1 GMD5.98498 AMD
5 GMD29.92490 AMD
10 GMD59.84980 AMD
20 GMD119.69960 AMD
50 GMD299.24900 AMD
100 GMD598.49800 AMD
250 GMD1496.24500 AMD
500 GMD2992.49000 AMD
1000 GMD5984.98000 AMD
2000 GMD11969.96000 AMD
5000 GMD29924.90000 AMD
10000 GMD59849.80000 AMD