1 درام أرميني إلى دينار بحريني

تحويل AMD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١ amd
٠٫٠٠١ bhd

1.00000 AMD = 0.00093 BHD

Mid-market exchange rate at 20:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85791.0763589.82681.462111.636290.9470518.6835
1 GBP1.1656411.2546104.7031.704251.907271.1039221.7776
1 USD0.9290.797067183.4551.35841.520220.8798517.3582
1 INR0.01113250.009550860.011982510.0162770.0182160.01054280.207995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Bahraini Dinar
1 AMD0.00093 BHD
5 AMD0.00467 BHD
10 AMD0.00935 BHD
20 AMD0.01870 BHD
50 AMD0.04674 BHD
100 AMD0.09348 BHD
250 AMD0.23371 BHD
500 AMD0.46741 BHD
1000 AMD0.93483 BHD
2000 AMD1.86965 BHD
5000 AMD4.67414 BHD
10000 AMD9.34827 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / درام أرمينية
1 BHD1069.72000 AMD
5 BHD5348.60000 AMD
10 BHD10697.20000 AMD
20 BHD21394.40000 AMD
50 BHD53486.00000 AMD
100 BHD106972.00000 AMD
250 BHD267430.00000 AMD
500 BHD534860.00000 AMD
1000 BHD1069720.00000 AMD
2000 BHD2139440.00000 AMD
5000 BHD5348600.00000 AMD
10000 BHD10697200.00000 AMD