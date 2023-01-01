1 درهم إماراتي إلى راند جنوب إفريقي

تحويل AED إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١ aed
٥٫١٧ zar

1.00000 AED = 5.16743 ZAR

Mid-market exchange rate at 18:39
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.455283.750.929350.79662255.52761.3592517.3514
1 INR0.011982513.400040.01113620.009545530.665360.01628720.207913
1 PKR0.003524230.29411510.003275310.002807480.1956920.004790310.0611503
1 EUR1.07689.7976305.31510.8571559.74771.4625518.6701

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى راند جنوب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / راند جنوب أفريقيا
1 AED5.16743 ZAR
5 AED25.83715 ZAR
10 AED51.67430 ZAR
20 AED103.34860 ZAR
50 AED258.37150 ZAR
100 AED516.74300 ZAR
250 AED1291.85750 ZAR
500 AED2583.71500 ZAR
1000 AED5167.43000 ZAR
2000 AED10334.86000 ZAR
5000 AED25837.15000 ZAR
10000 AED51674.30000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 ZAR0.19352 AED
5 ZAR0.96760 AED
10 ZAR1.93520 AED
20 ZAR3.87040 AED
50 ZAR9.67600 AED
100 ZAR19.35200 AED
250 ZAR48.38000 AED
500 ZAR96.76000 AED
1000 ZAR193.52000 AED
2000 ZAR387.04000 AED
5000 ZAR967.60000 AED
10000 ZAR1935.20000 AED