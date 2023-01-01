5 درهم إماراتي إلى دونغ فيتنامي

تحويل AED إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

٥ aed
٣٢٬٩٩١ vnd

1.00000 AED = 6598.13000 VND

Mid-market exchange rate at 18:29
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.455283.750.929350.79681355.52681.359617.3555
1 INR0.011982513.400040.01113620.009547810.665350.01629140.207962
1 PKR0.003524230.29411510.003275310.002808150.1956890.004791540.0611648
1 EUR1.07689.7976305.31510.857459.74681.4629318.6745

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Vietnamese Dong
1 AED6598.13000 VND
5 AED32990.65000 VND
10 AED65981.30000 VND
20 AED131962.60000 VND
50 AED329906.50000 VND
100 AED659813.00000 VND
250 AED1649532.50000 VND
500 AED3299065.00000 VND
1000 AED6598130.00000 VND
2000 AED13196260.00000 VND
5000 AED32990650.00000 VND
10000 AED65981300.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 VND0.00015 AED
5 VND0.00076 AED
10 VND0.00152 AED
20 VND0.00303 AED
50 VND0.00758 AED
100 VND0.01516 AED
250 VND0.03789 AED
500 VND0.07578 AED
1000 VND0.15156 AED
2000 VND0.30312 AED
5000 VND0.75779 AED
10000 VND1.51558 AED